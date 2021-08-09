Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Erdoğan taraftarlarınca sürekli ölümle tehdit edilen şampiyon boksör Ünsal Arık sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla saldırıya uğradığını duyurdu.



”TÜRK BAYRAĞINI TEMSİL EDEN BİR SPORCUYA VATAN HAİN DEMEK HANGİ KİTAPTA YAZAR?”



Ünsal Arık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Bu yaptıklarınız gelici geçici insanlar için değer mi bilmiyorum. Anlaşılan artık sizden rahat yok. Bir daha ki sefer sadece çenenizi değil bütün kemiklerinizi de kıracağım. Allah ne hak ediyorsanız onu versin. Utanın lan utanın; Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya vatan haini demek, vicdansıza kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık.’’ İfadelerini kullandı.