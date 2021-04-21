Boksör Ünsal Arık ringe '128 Milyar Dolar Nerede?' tişörtüyle çıkacak

Almanya’da yaşayan Türk boksör Ünsal Arık, “128 Milyar Dolar Nerede?” sorusunu boks ringlerine taşıyacağını ve 24 Nisan’da Aleksandar Kuvac ile yapacağı maça “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı tişört ile çıkacağını açıkladı.





Arık, Almanya Augsburg’da seyircisiz gerçekleştirilecek maçın internet üzerinden canlı yayımlanacağını belirtti.





Cumhuriyet gazetesine konuşan Arık, “Her zaman medya gücümü değerlendirip insanlara doğruyu göstermeye çalıştım. Şimdi ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ tişörtü ile maça çıkacağım. Nedeni çok basit. Herkese terörist ve vatan haini damgasını vurdular. Ben de terörist, hırsız ve vatan haini kimin olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi.





Arık, sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise “Haftaya canlı yayınlanacak maçımda tişörtümde #128MilyarDolarNerede yazacak yoksa başka bir tişört mi giyeyim? sizden fikir bekliyorum” dedi.





Arık daha önce de üzerinde “Bu Ülke Atatürk’ün Tayyip’in Değil” yazılı tişörtle çıkmış, AKP’lilerin hedefi olmuş ve yaşadığı ülkede saldırıya uğramıştı.

