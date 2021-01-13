Bold Medya’ya yönelik AKP sansürü Almanya’da masaya yatırılacak

Merkezi Almanya’da bulunan düşünce kuruluşu Körber Stiftung, internet üzerinden Sürgün Medya Forumu (Exile Media Forum) semineri düzenliyor. 14 Ocak’ta düzenlenecek programda katılımcılara, Avrupa’daki sürgün gazetecilerin kurduğu International Journalists Association e.V. Derneği tanıtılacak. Ayrıca webinar kapsamında AKP iktidarının TRT’yi kullanarak Bold Medya YouTube kanalına yönelik sürdürdüğü sansür girişimi ve Almanya’ya kadar uzanan fikir hürriyetine müdahaleleri ele alınacak.









Programa Zoom uygulaması üzerinden katılım mümkün olacak. Katılmak isteyenler Körber Stiftung‘un web sayfasından kayıt yaptırabilecek. Başvurunun ardından katılımcılara e-mail ile bildirim yapılacak. Kayıt sırasında şu seçeneği işaretlemek gerekiyor:





Vernetzung mit Erkan Pehlivan – International Journalist Association e.V. 14. Januar, 11 Uhr





Kayıt için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız…



