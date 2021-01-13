Samanyolu Haber /Gündem / Bold Medya’ya yönelik AKP sansürü Almanya’da masaya yatırılacak /13 Ocak 2021 17:51

Bold Medya’ya yönelik AKP sansürü Almanya’da masaya yatırılacak

Türkiye’den Avrupa’ya kadar uzanan sansür skandalı Almanya’da masaya yatırılıyor. Dünyanın dört bir tarafından sürgün gazeteciler, Exile Media Forum’da TRT ve Youtube eliyle Bold Medya’ya yönelik sansürü tartışıyor

SHABER3.COM

Merkezi Almanya’da bulunan düşünce kuruluşu Körber Stiftung, internet üzerinden Sürgün Medya Forumu (Exile Media Forum) semineri düzenliyor. 14 Ocak’ta düzenlenecek programda katılımcılara, Avrupa’daki sürgün gazetecilerin kurduğu International Journalists Association e.V. Derneği tanıtılacak. Ayrıca webinar kapsamında AKP iktidarının TRT’yi kullanarak Bold Medya YouTube kanalına yönelik sürdürdüğü sansür girişimi ve Almanya’ya kadar uzanan fikir hürriyetine müdahaleleri ele alınacak.

 
Programa Zoom uygulaması üzerinden katılım mümkün olacak. Katılmak isteyenler Körber Stiftung‘un web sayfasından kayıt yaptırabilecek. Başvurunun ardından katılımcılara e-mail ile bildirim yapılacak. Kayıt sırasında şu seçeneği işaretlemek gerekiyor:

Vernetzung mit Erkan Pehlivan – International Journalist Association e.V. 14. Januar, 11 Uhr

Kayıt için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız…

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bold Medya’ya yönelik AKP sansürü Almanya’da masaya... Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:14:29