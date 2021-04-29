'Kaç avukat tutuklu' sorusuna Adalet Bakanlığından skandal cevap

BOLD MEDYA





İstanbul Barosuna üye Avukat Büşra Uygun, Adalet Bakanlığına cezaevinde kaç avukatın tutuklu ve hükümlü olarak kaldığını sordu. Bakanlık, tutuklu avukatlar konusunun kurum içi düzenleme ve uygulamalar kapsamında olduğunu belirterek cevaplamaktan kaçındı.





İstanbul Barosu avukatlarından Büşra Uygun, 19 Mart 2021 tarihinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde CİMER üzerinden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü avukatların sayısını Adalet Bakanlığına sordu. Uygun’un bakanlığa verdiği dilekçesinde şu sorular yer aldı: “Türkiye geneli toplamda kaç avukat cezaevlerinde tutuklu bulunmaktadır? Tutuklu avukatlardan kaçı İstanbul Barosuna bağlı olarak görev yapmaktadır? Tutuklu avukatlardan kaçı kadın kaçı erkektir? Türkiye’de toplamda kaç tane hükümlü avukat cezaevinde bulunmaktadır? Hükümlü olan avukatlardan kaçı İstanbul Barosuna bağlı bulunmaktadır? Hükümlü/tutuklu avukatlardan kaçı mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklu ve hükümlü/tutukludur?”





TUTUKLU AVUKATLAR KURUM İÇİ UYGULAMAYMIŞ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu avukatların sayısını vermek yerine skandal bir cevapla avukatın dilekçesini yanıtlamaktan kaçındı. Bakanlık, tutuklu ve hükümlü avukatlar konusunun “kurum içi düzenleme ve uygulamalar olduğu Bilgi Edinme Hakkı kapsamında olmadığı” gerekçesiyle cevaplamadı. Bakanlığın yazısında şunlar kaydedildi:





“Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak , söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır hükmü gereğince söz konusu başvuruya ilişki talep yerine getirilememiştir.”





BAKANLIK TUTUKLU AVUKAT SAYISINI EN SON 2019’DA AÇIKLADI

Adalet Bakanlığı, avukat Uygun’un tutuklu avukatlarla ilgili sorusuna cevap vermezken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesi üzerine 2019’da tutuklu ve hükümlü avukatların sayısını açıklamıştı. Tutuklu ve hükümlü avukatların yıllara göre istatistiklerini paylaşan Adalet Bakanlığı, 2016 yılında 354, 2017 yılında 487, 2018 yılında 169, 2019’un ilk dört ayında ise 143 avukatın cezaevinde olduğunu açıklamıştı. 2020 ve 2021 yıllarında ise kaç avukatın cezaevinde olduğu ise bilinmiyor.







