Samanyolu Haber /Gündem / 'Kaç avukat tutuklu' sorusuna Adalet Bakanlığından skandal cevap /29 Nisan 2021 13:29

'Kaç avukat tutuklu' sorusuna Adalet Bakanlığından skandal cevap

İstanbul Barosu avukatlarından Büşra Uygun, Adalet Bakanlığına “Kaç avukat tutuklu veya hükümlü olarak cezaevindedir? Kaçı mesleki faaliyetleri nedeniyle tutukludur veya hükümlüdür” diye sordu. Bakanlık, “Kurum içi düzenleme ve uygulamalardır. Kamuoyunu ilgilendirmez” diyerek avukatın sorusunu cevaplamaktan kaçtı.

SHABER3.COM

BOLD MEDYA 

İstanbul Barosuna üye Avukat Büşra Uygun, Adalet Bakanlığına cezaevinde kaç avukatın tutuklu ve hükümlü olarak kaldığını sordu. Bakanlık, tutuklu avukatlar konusunun kurum içi düzenleme ve uygulamalar kapsamında olduğunu belirterek cevaplamaktan kaçındı.

İstanbul Barosu avukatlarından Büşra Uygun, 19 Mart 2021 tarihinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde CİMER üzerinden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü avukatların sayısını Adalet Bakanlığına sordu. Uygun’un bakanlığa verdiği dilekçesinde şu sorular yer aldı: “Türkiye geneli toplamda kaç avukat cezaevlerinde tutuklu bulunmaktadır? Tutuklu avukatlardan kaçı İstanbul Barosuna bağlı olarak görev yapmaktadır? Tutuklu avukatlardan kaçı kadın kaçı erkektir? Türkiye’de toplamda kaç tane hükümlü avukat cezaevinde bulunmaktadır? Hükümlü olan avukatlardan kaçı İstanbul Barosuna bağlı bulunmaktadır? Hükümlü/tutuklu avukatlardan kaçı mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklu ve hükümlü/tutukludur?”

TUTUKLU AVUKATLAR KURUM İÇİ UYGULAMAYMIŞ
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu avukatların sayısını vermek yerine skandal bir cevapla avukatın dilekçesini yanıtlamaktan kaçındı. Bakanlık, tutuklu ve hükümlü avukatlar konusunun “kurum içi düzenleme ve uygulamalar olduğu Bilgi Edinme Hakkı kapsamında olmadığı” gerekçesiyle cevaplamadı. Bakanlığın yazısında şunlar kaydedildi:

“Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak , söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır hükmü gereğince söz konusu başvuruya ilişki talep yerine getirilememiştir.”

BAKANLIK TUTUKLU AVUKAT SAYISINI EN SON 2019’DA AÇIKLADI
Adalet Bakanlığı, avukat Uygun’un tutuklu avukatlarla ilgili sorusuna cevap vermezken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesi üzerine 2019’da tutuklu ve hükümlü avukatların sayısını açıklamıştı. Tutuklu ve hükümlü avukatların yıllara göre istatistiklerini paylaşan Adalet Bakanlığı, 2016 yılında 354, 2017 yılında 487, 2018 yılında 169, 2019’un ilk dört ayında ise 143 avukatın cezaevinde olduğunu açıklamıştı. 2020 ve 2021 yıllarında ise kaç avukatın cezaevinde olduğu ise bilinmiyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Kaç avukat tutuklu' sorusuna Adalet Bakanlığından skandal... Sonraki Haber >>

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:34