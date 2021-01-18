Bölge Başsavcısı: Trump'u yargılamak için elimizde yeterli suçlama var

Başsavcı Karl Racine, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı konuşmanın Kongre’deki ayaklanmanın sonuçları açısından suç olabileceğini kaydetti.





MSNBC’ye verdiği demeçte, “suça karşı cesaretlendiren ve insanları şiddete motive eden bireylerin yaptıkları yasa dışıdır” diyen Başsavcı Racine, “Federal savcılar, 6 Ocak’ta beş kişinin hayatını kaybetmesine neden olan isyanla ilgili suçları soruşturma ve kovuşturma çabalarına liderlik ediyor. Savcılar Trump da dahil olmak üzere tüm aktörlere bakıyor” diye belirtti.





Ofisinin “federal savcılarla yüksek düzeyde işbirliği yaptığını” da söyleyen Racine, Trump için, “Başsavcılığın kullanabileceği potansiyel bir suçlamaya sahip olduğu bilinsin” dedi.