Samanyolu Haber /Dünya / Bölge Başsavcısı: Trump'u yargılamak için elimizde yeterli suçlama var /18 Ocak 2021 11:01

Bölge Başsavcısı: Trump'u yargılamak için elimizde yeterli suçlama var

ABD'nin Columbia Bölge Başsavcısı Karl Racine, Trump'ın yaptığı konuşmanın ardından Kongre'deki baskının gerçekleştiğini hatırlatarak, Trump'ın bu durumda suçlanabileceğini söyledi.

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Başsavcı Karl Racine, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı konuşmanın Kongre’deki ayaklanmanın sonuçları açısından suç olabileceğini kaydetti.

MSNBC’ye verdiği demeçte, “suça karşı cesaretlendiren ve insanları şiddete motive eden bireylerin yaptıkları yasa dışıdır” diyen Başsavcı Racine, “Federal savcılar, 6 Ocak’ta beş kişinin hayatını kaybetmesine neden olan isyanla ilgili suçları soruşturma ve kovuşturma çabalarına liderlik ediyor. Savcılar Trump da dahil olmak üzere tüm aktörlere bakıyor” diye belirtti.

Ofisinin “federal savcılarla yüksek düzeyde işbirliği yaptığını” da söyleyen Racine, Trump için, “Başsavcılığın kullanabileceği potansiyel bir suçlamaya sahip olduğu bilinsin” dedi.
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