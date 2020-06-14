Bölgede artçı depremler devam ediyor

Karlıova’daki deprem Bingöl dışında, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Muş ve Erzurum gibi çevre illerden de hissedildi.Kandilli Rasathanesi yerin 5 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,8 olarak revize etti.







Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Karlıova depreminin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı. Açıklamada gelişmelerin takip edildiği duyuruldu.Kandilli, Karlıova’da saat 17:34’te 4.6; 18:09’da da 4.7 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiğini duyurdu.





“1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA KALDI”





Depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Komutalığı’nda nöbet kulesinin yıkıldığını ve 1 güvenlik korucusunun göçük altında kaldığını duyurdu.





Soylu, paylaşımında, “Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir” dedi.





YIKILAN EV VE AHIRLAR VAR





Güncel durumu aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:





* Yedisu ilçesi elmalı köyünde bir ev, umurlu mezrasında ahırlar yıkılmış, can kaybı yok.





* Yedisu Dinarbey köyünde 1 ev yıkılmış, can kaybı bilgisi yok.





* Yayladere Güneşlik Karakolu'nda önemsiz sayılabilecek çatlak mevcut.





* Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı.





* AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi.





* Köylerimizde tarama devam etmektedir.





* Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok.





* Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.





“İKİ GÖZETLEME KULESİ ÇÖKTÜ”





Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.





10 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI, 7 KİŞİ KURTARILDI





Bingöl Valiliği, 10 kişinin göçük altında kaldığını ve 7 kişinin kurtarıldığını duyurdu.





Valiliğin açıklaması şöyle:





* İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir.





* Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir.





* Karlıova/Kayarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır.





* Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir.





* Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey- Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır.





* Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır.





* Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir.





“13 MEZRAMIZDAN HABER ALAMIYORUM”





CNN Türk’e konuşan Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı, 13 mezradan haber alamadıklarını belirtti.





Muhtar Abaylı, şunları söyledi:





* Taş duvarlı, kerpiçli evler yıkıldı komple. 1 yaralımız var. 13 mezramızdan haber alamıyorum.





* Burada bir karakol yıkıldı, oradan da haber alamıyorum. Yıkılan gözetleme kulesini arıyorum ama ulaşamıyorum.





* Şu an herkes dışarıda, baya bir yağmur da yağıyor. Köyde 13 mezra, 300 hane var. Kimisi taş duvar kimisi beton.





“ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETLE HİSSETTİK”





Geçitli Köyü Muhtarı Bedri Özmen ise “Can ve mal kaybı yok. Köyü gezdim, evlerde çatlaklar var. Yıkılanlar daha çok kerpiç evler ve tandırlar. Çok büyük bir felaketle hissettik depremi, ben dışarıdayken yere düştüm. Köyü toparladım, eve girmeyin diye uyardım” şeklinde konuştu.