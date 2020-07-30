Samanyolu Haber /Gündem / Bölgede gerilim tırmanıyor /30 Temmuz 2020 19:27

Bölgede gerilim tırmanıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri olarak birçok alanda işbirliğinde bulunulan Azerbaycan ile gerçekleştirilecek ortak TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak unsurların Azerbaycan'a doğru hareket ettiği bildirildi.

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MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbayca’a intikale başladı.Türk askerleri Azerbaycan’a uğurlandı.

ERMENİSTAN TOVUZ’A SALDIRMIŞTI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da zaman zaman yaşanan çatışmalar Ermenistan’ın yeni bir saldırı başlatması sonucu Tovuz kenti yakınlarına sıçramıştı.Ermeni askerleri Tovuz’a top atışlarıyla saldırmış ve 7 Azerbaycan askerini şehit etmişti.

Ermensitan’ın saldırgan tutumuna karşı operasyonlarını genişleten Azerbaycan ise insansız hava araçlarını kullanarak Ermeni mevzilerini vurmuştu.
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