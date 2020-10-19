Bolivya seçimlerini Morales'in partisi kazandı

And Dağları'nın zirvesinde 11 milyondan fazla nüfuslu Bolivya'da 7 milyonun, ülke dışında ise 300 binin üzerinde olmak üzere toplam 7 milyon 332 bin 925 seçmen yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullandı.
Son yapılan sandık çıkış anketlerine göre, seçimi sosyalist aday Luis Arce Catocora’nın kazandığı duyuruldu. Bolivya televizyonu Unitel'de yayınlanan duyuruya göre, Arce'nin oyların yüzde 52,4'ünü Carlos Mesa'nın ise yüzde 31,5'ini aldığı belirtildi.
El Deber gazetesi ise sağ kanat protesto lideri Luis Fernando Camacho'nun yüzde 14,1'lik oy oranıyla üçüncü olduğu açıkladı.
Sonuçların kesinleşmesi halinde ordunun baskısıyla geçen yıl istifaya zorlanan Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) yeniden iktidara gelmiş olacak.
MORALES: PROVAKASYONLARA GELMEMENİZİ İSTİYORUM
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi sürerken, siyasi sığınmacı olarak geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basına açıklamalarda bulundu.
Evo Morales, ülkesinde düzenlenen genel seçime ilişkin, "Sizden hiçbir provokasyona gelmemenizi istiyorum. Asla unutmamamız gereken en büyük ders, şiddetin yalnızca şiddet ürettiği ve bununla hepimizin kaybettiğidir" dedi.
Sosyalizm Hareketi Partisinin (MAS) temsilcilerinin seçim sonuçlarını sandık başından takip ederek paylaşacağını söyleyen Morales, "Bütün Bolivyalıların ve siyasi partilerin, tıpkı şehirlerde olduğu gibi kırsal alandaki oyların dikkate alınmasını sakinlik içinde beklemesi ve seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi oldukça önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.
EKONOMİK MUCİZENİN YÖNETİCİSİ ESKİ BAKAN
Bolivya yasalarına göre adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için oyların en az yüzde 40'ını alması ve bir sonraki adaya 10 puanlık fark atması gerekiyor. Adaylardan birinin bu koşulları sağlayamaması halinde ikinci tur seçimlere gidilecekti.
Son seçim anketinde, yüzde 42,2 oyla seçimi kazanacağı ileri sürülen 56 yaşındaki Arce, Morales'in 14 yıllık iktidarında, sağlık sorunları nedeniyle 2017 ve 2019 haricinde, Ekonomi Bakanlığı görevini yürütmüştü. Ülkenin 2006-2014 yıllarındaki gelişimi sebebiyle MAS'nin içinde Bolivya'da "ekonomik mucizenin yöneticisi" olarak tanınıyor.
Bolivya'da 20 Ekim 2019 tarihindeki devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı suçlaması yöneltilen Morales, 10 Kasım 2019'da ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Morales istifasının ardından Meksika'ya sığınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Bolivya'daki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve demokrasinin muhafaza edildiğini belirtmişti. Bolivya'da Jeanine Anez yönetimindeki geçici bir hükümet kurulmuş ve hükümet ABD’ye 11 yıl sonra tekrar büyükelçi atamıştı.