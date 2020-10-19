Bolivya seçimlerini Morales'in partisi kazandı

And Dağları'nın zirvesinde 11 milyondan fazla nüfuslu Bolivya'da 7 milyonun, ülke dışında ise 300 binin üzerinde olmak üzere toplam 7 milyon 332 bin 925 seçmen yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullandı.





Son yapılan sandık çıkış anketlerine göre, seçimi sosyalist aday Luis Arce Catocora’nın kazandığı duyuruldu. Bolivya televizyonu Unitel'de yayınlanan duyuruya göre, Arce'nin oyların yüzde 52,4'ünü Carlos Mesa'nın ise yüzde 31,5'ini aldığı belirtildi.



