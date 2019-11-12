Samanyolu Haber /Dünya / Bolivya'da darbeyle devrilen Morales Meksika'ya iltica etti /12 Kasım 2019 10:16

Bolivya'da darbeyle devrilen Morales Meksika'ya iltica etti

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı.

Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bolivya'da darbeyle devrilen Morales Meksika'ya iltica etti Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:15