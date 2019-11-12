Bolivya'da darbeyle devrilen Morales Meksika'ya iltica etti

İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.







Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı.





Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.



