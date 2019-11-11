Samanyolu Haber /Dünya / Bolivya'da 'istifa ettirilen' devlet başkanına yakalama kararı çıkarıldı /11 Kasım 2019 11:11

Bolivya'da 'istifa ettirilen' devlet başkanına yakalama kararı çıkarıldı

Ordunun çağrısı üzerine istifa etmek zorunda kalan Bolivya Devlet Başkanı Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor" ifadesini kullandı. Morales, onbinlerce paylaşım ve beğeni alan tweetini de resmi hesabının baş gönderi olarak sabitledi.

ARAMA KARARINI MUHALEFET DE DOĞRULADI

Öte yandan, sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Morales hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

Camacho, Twitter hesabından, "Ordu ve polis Chapre'de Morales'i arıyorlar. Askerler, başkanlık uçağına el koydu" paylaşımında bulundu.

MORALES: BU BİR DARBE

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, dün Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın, canlı yayında okuduğu bildiriyle istifasını talep etmesi üzerine, başkanlık görevini bıraktığını açıklamış ve durumu "darbe" olarak nitelendirmişti. Morales, istifa kararını, muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'nun, halka daha fazla zarar vermemesi için aldığını kaydetmişti.

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