Samanyolu Haber /Gündem / Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti /03 Mart 2021 16:30

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da El Alto Üniversitesi'nde korkulukların kırılması nedeniyle 7 öğrenci hayatını kaybetti. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki El Alto Üniversitesi'nde korkulukların kırılması infiale yol açtı. Başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentindeki devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci merkezinin yenilenmesin etkinliği sırasında korkulukların kırılması nedeniyle 7 öğrenci hayatını kaybetti.

16 metre yükseklikteki korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 7 kişi hayatını kaybederken,1 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

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