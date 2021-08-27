Bolsanaro'dan taraftarlarına 'Silah alın' çağrısı yaptı

"Brezilya'nın Trump'ı” olarak adlandırılan Bolsonaro, resmi konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan taraftarlarına "herkes silah alsın” diye seslendi.Brezilya'nın sağcı devlet başkanı, daha fazla Brezilyalının silah almasını sağlayacak kanun değişikliği için çabalamış, buna itiraz eden karşıtlarına da sert eleştiriler yöneltmişti. Bolsonaro ise 'vatandaşların kendilerini koruması gerektiği' savunmasında bulunuyor.





Bolsonaro, daha önce de gelecek yıl yapılacak seçimlere "hile karıştırılacağını” iddia etmiş, Yüksek Seçim Mahkemesi'ni bu "hile girişimlerine ortak olmakla” suçlamıştı. Bu iddiaları nedeniyle "halkı popülist söylemleriyle kışkırtmakla” eleştirilen sağcı devlet başkanı hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.