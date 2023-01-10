Bolsonaro ABD'de hastaneye kaldırıldı; gösterilere katılan 1500 kişi gözaltına alındı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırıldı.





Bu arada Brezilya’da Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro yanlısı yaklaşık 1500 kişi gözaltına alındı.





Rio de Janeiro ve Sao Paulo kentlerinde düzenlenen gösterilerde ise gözaltına alınan Bolsonaro yanlılarının affedilmemesi ve cezalandırılması istendi.





Bolsonaro’nun durumu iyi

Bolsonaro, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı ABD'deki hastaneden, iyileşmesi için dua edenlere teşekkür etti.





Bolsonaro, Twitter hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaştı.





Paylaşımında, 2018 yılında bıçaklı saldırıya uğradığına işaret eden Bolsonaro, "Bıçaklandıktan sonra 5 ameliyat geçirdim. Sonuncusundan bu yana bazı ağrılarım vardı, bu da beni başka tıbbi prosedürlere yönlendirdi. Çabuk iyileşmem yönünde gelen dualara ve mesajlara minnettarım." ifadesini kullandı.





Bolsonaro, 30 Aralık 2022'de gittiği ABD'nin Florida eyaletinden ne zaman ülkesine döneceğine ilişkin detay vermedi. Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.





Yaklaşık 1500 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı yaklaşık 1500 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, çıkan olayların da kontrol altına alındığı bildirildi.