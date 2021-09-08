Samanyolu Haber /Dünya / Bolsonaro: Beni ancak tanrı iktidardan indirebilir /08 Eylül 2021 19:45

Bolsonaro: Beni ancak tanrı iktidardan indirebilir

Brezilya’nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro 'kendisini ancak tanrının iktidardan indirebileceğini' söyledi.Partisinin oy oranları çakılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisini ancak Tanrı’nın iktidardan indirebileceğini söyledi.

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BBC’nin haberine göre, Bolsonaro bağımsızlık günü nedeniyle Sao Paulo kentinde düzenlenen törende on binlerce taraftarına yaptığı konuşmada Brezilya seçim sistemine yönelik eleştirilerini de sürdürdü ve 2022’deki seçim “komedisine” katılmayacağını tekrarladı. Bolsonaro, 'kendisini ancak tanrının iktidardan indirebileceğini' söyledi.

Gelecek yıl Brezilya’da başkanlık seçimleri yapılacak.Seçimlerde henüz ikisi de resmen adaylığını açıklamadı ancak yapılan anketlerde Bolsonaro'ya desteğin ülkenin eski devlet başkanı solcu Luis Inacio Lula da Silva'ya desteğin çok gerisinde kaldığı görünüyor.

Brezilya Devlet Başkanı geçen hafta Evanjelist liderlere yaptığı bir konuşmada ise “önümde üç seçenek var: tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer” demişti.
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