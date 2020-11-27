Samanyolu Haber /Dünya / Bolsonaro: Corona aşısı olmayacağım /27 Kasım 2020 14:46

Bolsonaro: Corona aşısı olmayacağım

Latin Amerika ülkeleri arasında Corona virüsü salgınının en sert vurduğu ülkelerin başında gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinin aşı olmayacağını söyledi.

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Daha kendisi de Corona virüsü salgınına yakalanan Bolsonaro, aşı olmamanın kendisinin bireysel hakkı olduğunu dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında “Sizlere söylüyorum ben aşı olmayacağım. Bu benim kişisel hakkım” ifadelerini kullandı. Brezilya Devlet Başkanı, ülkede Kongre’nin aşının zorunlu olması konusunda bir karar almasını da beklemediğini ve buna karşı olduğunu da dile getirdi.

Bolsonaro daha önce de yine Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda aşının çıkması durumunda sadece köpeğini aşılatacağını söyleyerek dalga geçmişti.

Bolsonaro, salgının başından bu yana maske takılmasına da karşı çıkmasıyla biliniyor. Özellikle ülkede bazı bölge valilerinin karantina önlemleri alması nedeniyle valileri eleştiren Bolsonaro, salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlere kesinlikle ara verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Brezilya bugüne dek tespit edilen 6 milyondan fazla vaka sayısıyla, ABD ve Hindistan’la birlikte dünya sıralamasında ilk üçün içerisinde yer alıyor. Ülkede bugüne dek 170 binden fazla kişide salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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