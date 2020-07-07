Samanyolu Haber /Dünya / Bolsonaro’nun Covid-19 testi pozitif çıktı! /07 Temmuz 2020 19:18

Bolsonaro’nun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, televizyonda yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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CNN Brezilya kanalına verdiği röportaj sırasında test sonucunun pozitif olduğunu açıklayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun daha önce de birçok kez virüse yakalandığı iddia edilmişti.

Haberin yayılmasının ardından açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü Amerika kıtası yetkilisi Bolsonaro’nun hızla iyileşmesi için iyi dilekte bulundu.

Yetkili, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun pozitif çıkan sonucunun virüsün bölgede yarattığı tehlikeye dikkat çektiğini belirtti ve daha güçlü bir sosyal mesafe uygulaması çağrısında bulundu.

Brezilya’da şu ana kadar 1.6 milyondan fazla vaka tespit edildi ve 65 binden fazla can kaybı yaşandı.Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 1 milyon fazla kişi de tedavi edilerek sağlığına kavuştu.
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