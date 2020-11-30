Bolsonaro yerel seçimlerde hezimete uğradı

Brezilya’da yapılan yerel seçimlerde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun desteklediği belediye başkanı adaylarından sadece 5’inin kazandığı bildirildi. Brezilya’nın en büyük şehirleri Sao Paulo ve Rio de Janeiro merkez sağ partiye geçti.

Ülkede pazar günü yapılan belediye seçimlerinin ikinci turunda, Bolsonaro’nun en fazla oy kaybettiği kentin Rio de Janerio olduğu belirtildi.



12 milyon nüfusa sahip Sao Paulo’da, Bolsonaro'nun adayı Celso Russomanno oyların sadece yüzde 10'unu alarak, belediye başkanlığını kazanamadı.





Ülkenin en kalabalık beşinci şehri olan Fortaleza'da, Demokratik İşçi Partisi'nin (PDT) belediye başkanı adayı Sarto Nogueira, Bolsonaro’nun desteklediği Wagner Gomes’e karşı seçimi kazandı.





Belem kentinde de Edmilson Rodrigues, Bolsonaro’nun adayı Everaldo Iguchi’yi geride bırakarak, üçüncü kez belediye başkanlığını kazandı.





Insper Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Carlos Melo, “Bolsonaro, belediye başkanlığı yarışlarının en büyük kaybedenlerinden biri oldu” ifadesini kullandı.





Ülkede ilk turu iki hafta önce yapılan belediye seçimlerinde 5 binden fazla belediye için 19 bin aday yarıştı.





SOLUN TARİHİ KAYBI





2016’da yolsuzluk iddialarıyla görevden alınan Dilma Rousseff ve yine yolsuzluk iddialarıyla hapsedilen eski Cumhurbaşkanı Lula Da Silva’nın İşçi Partisi (PT), tarihinde ilk defa Brezilya'nın 26 eyalet başkentinde tek bir belediye başkanlığı kazanamadı.





Rousseff’in yolsuzluk iddialarıyla görevden azledilmesi hakkında, görevi Rousseff’ten devralan Michel Temer geçen sene “Rousseff’e yapılan bir darbeydi” demişti.





Bolsonaro’nun kaybedişinin sebepleri arasında 'nefret dili ve ayrıştırıcı söylemler'in yanı sıra koronavirüs ile mücadele de gösteriliyor.





Brezilya, koronavirüse bağlı ölüm oranlarında ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ülkede bugüne kadar 172 bin kişi hayatını kaybederken, Bolsonaro hala salgının 'küçük bir grip' olduğunu söylüyor ve sert önlemler almayı 'delilik' olarak nitelendiriyor.