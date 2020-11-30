Samanyolu Haber /Gündem / Bolsonaro yerel seçimlerde hezimete uğradı /30 Kasım 2020 16:51

Bolsonaro yerel seçimlerde hezimete uğradı

Brezilya’da yapılan yerel seçimlerde, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tarihi bir hezimete uğradı. Brezilya’da sol da, tarihte ilk defa 26 eyalet belediye başkanlığından hiçbirini kazanamadı.

SHABER3.COM

Brezilya’da yapılan yerel seçimlerde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun desteklediği belediye başkanı adaylarından sadece 5’inin kazandığı bildirildi. Brezilya’nın en büyük şehirleri Sao Paulo ve Rio de Janeiro merkez sağ partiye geçti.

Ülkede pazar günü yapılan belediye seçimlerinin ikinci turunda, Bolsonaro’nun en fazla oy kaybettiği kentin Rio de Janerio olduğu belirtildi.

12 milyon nüfusa sahip Sao Paulo’da, Bolsonaro'nun adayı Celso Russomanno oyların sadece yüzde 10'unu alarak, belediye başkanlığını kazanamadı.

Ülkenin en kalabalık beşinci şehri olan Fortaleza'da, Demokratik İşçi Partisi'nin (PDT) belediye başkanı adayı Sarto Nogueira, Bolsonaro’nun desteklediği Wagner Gomes’e karşı seçimi kazandı.

Belem kentinde de Edmilson Rodrigues, Bolsonaro’nun adayı Everaldo Iguchi’yi geride bırakarak, üçüncü kez belediye başkanlığını kazandı.

Insper Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Carlos Melo, “Bolsonaro, belediye başkanlığı yarışlarının en büyük kaybedenlerinden biri oldu” ifadesini kullandı.

Ülkede ilk turu iki hafta önce yapılan belediye seçimlerinde 5 binden fazla belediye için 19 bin aday yarıştı.

SOLUN TARİHİ KAYBI

2016’da yolsuzluk iddialarıyla görevden alınan Dilma Rousseff ve yine yolsuzluk iddialarıyla hapsedilen eski Cumhurbaşkanı Lula Da Silva’nın İşçi Partisi (PT), tarihinde ilk defa Brezilya'nın 26 eyalet başkentinde tek bir belediye başkanlığı kazanamadı.

Rousseff’in yolsuzluk iddialarıyla görevden azledilmesi hakkında, görevi Rousseff’ten devralan Michel Temer geçen sene “Rousseff’e yapılan bir darbeydi” demişti.

Bolsonaro’nun kaybedişinin sebepleri arasında 'nefret dili ve ayrıştırıcı söylemler'in yanı sıra koronavirüs ile mücadele de gösteriliyor.

Brezilya, koronavirüse bağlı ölüm oranlarında ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Ülkede bugüne kadar 172 bin kişi hayatını kaybederken, Bolsonaro hala salgının 'küçük bir grip' olduğunu söylüyor ve sert önlemler almayı 'delilik' olarak nitelendiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bolsonaro yerel seçimlerde hezimete uğradı Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:55