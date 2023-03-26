Bolsonaro'nun dönme kararı Brezilya'yı gerdi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kaybettiği seçimin hemen ardından gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkesine dönme kararı alması endişeye neden oldu.





Brezilya tarihinin en bölünmüş seçimleri sonrası ülkede yaşanan kaos son bir kaç haftadır göreceli bir sakinliğe bıraktı.





Seçimi kaybettikten sonra taraftarlarının Kongre ve Anayasa Mahkemesini bastığı Eski Başkan Jair Bolsonaro ise beklenmedik bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde sessiz kalırken yeni Başkan Luiz Inacio Lula da Silva da bütçe ve ekonomik sıkıntılarla ilgilenmeye başladı.





Fakat Bolsonaro'nun ay sonunda Brezilya'ya döneceğini açıklaması bu sakinliğin sona ereceği endişelerini yükseltti. 30 Aralık 2022'den bu yana ABD'de yaşayan Bolsonaro'nun ülkesine dönüşte birçok soruşturmayla karşı karşıya kalması bekleniyor.





Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişinin 8 Ocak'ta Kongre Sarayı, Yüksek Mahkeme ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basması nedeniyle eski Devlet Başkanına 14 Ocak'ta soruşturma açılmıştı.



