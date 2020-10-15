Samanyolu Haber /Dünya / Bolsonaro'nun sağ koluna operasyon düzenlendi /15 Ekim 2020 21:05

Bolsonaro'nun sağ koluna operasyon düzenlendi

Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sağ kollarından biri olan Senatör Chico Rodrigues'e yönelik yapılan yolsuzluk baskınında iç çamaşırında 30 bin real (42 bin 400 TL) bulundu.

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Koronavirüs yardımlarını hortumladığı iddiaları üzerine Bolsonaro'nun sağ kollarından biri olan Senatör Chico Rodrigues'in evine baskın düzenlendi.

Senatörün evinden 100 bin realden fazla (141 bin TL) nakit para çıktı. Yayın kuruluşu Revista Crusoe’ye Rodrigues'in iç çamaşırında da 30 bin real bulundu. Söz konusu haberde "Çok utanç verici bir sahneydi. Durumun ne kadar akıl almaz olduğunu anlatmak gerekirse, ele geçen banknotların bazıları dışkı içindeydi" denildi.

Rodrigues'in iç çamaşırında para bulunması sosyal medyada gündem oldu ve halk hükümete tepki gösterdi.69 yaşındaki Brezilyalı senatör, "Temiz bir geçmişim ve saygın bir hayatım var. Hayatımda hiçbir skandala karışmadım" diyerek kendisini savundu.

Bolsonaro, 2008 yılında siyasi yolsuzluklara son verme vaadiyle iktidara gelmişti. "Hükümetimde yolsuzluk olduğuna inanmıyorum" diyen Bolsonaro, usulsüzlük yaptığı kanıtlanan siyasetçilerin “boynuna uçan tekme atacağını” söyledi.
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