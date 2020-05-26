Bolsonaro'yu eleştiren valinin evine baskın yapıldı

Brezilya’da, korona virüsü salgınıyla mücadele için ayrılan fonlarda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel’in evinde arama yapıldı.







Ülke basınında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi (STJ), Rio de Janeiro eyaletinde salgınla mücadele kapsamında sahra hastaneleri kurulması için ayrılan fonlarda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında eyalet Valisi Witzel’in ikametleri dahil 12 adres için arama emri çıkardı.





İki hafta önce solunum cihazları satın alımında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Rio de Janeiro eyaleti eski sağlık müsteşarı Gabriell Neves’in verdiği ifadenin ardından federal polisin başlattığı “Placebo Operasyonu” kapsamında Witzel’in resmi konutu Laranjeiras Sarayı ile Grajau Mahallesi’ndeki evinde arama yaptı.





‘BOLSONARO MÜDAHALE ETTİ’





Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile anlaşamadığı bilinen Vali Witzel, hakkındaki suçlamaları reddetti.





Witzel, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmada Bolsonaro’nun müdahalesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:





“Hakkımda şikayette bulunulan suçlara herhangi bir katılımım veya onayım kesinlikle söz konusu değildir. Bolsonarocu milletvekillerinin, son günlerde Federal Polisin hakkımda başlatacağı bir operasyonu sosyal medyada duyurmaları beni hem şaşırttı hem de rencide etti. Bu, bir bilgi sızıntısının olduğunu açıkça kanıtlıyor ve Devlet Başkanının ilan ettiği müdahale tam anlamıyla resmileşti.”





‘FEDERAL POLİSİ TEBRİK EDİYORUM’





Devlet Başkanı Bolsonaro ise soruşturmaya ilişkin kendisine sorulan soruya, “Federal Polisi tebrik ediyorum, haberi şimdi gördüm” ifadesini kullandı.





Geçen ay Bolsonaro’nun Federal Emniyet Genel Müdürünü görevden alması üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunan Adalet Bakanı Sergio Moro istifa etmiş ve Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Müdahale iddialarını reddeden Bolsonaro, kendisine yakın bir ismi göreve getirmek istemiş ancak STJ buna engel olmuştu.





Moro’nun, müdahalenin kanıtı olarak nitelediği, Bolsonaro’nun 22 Nisan’daki bakanlar kurulu toplantısında yaptığı ve ailesine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğini, gerektiği takdirde bakanları değiştireceğini söylediği konuşma basınla paylaşılmıştı.