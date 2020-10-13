Bolton: Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra değişmedi, hep aynıydı

“Olayların Geçtiği Oda” adlı kitabıyla uzun süre gündem olan Bolton, kitabında kararların Beyaz Saray'da kişisel veya ailevi kriterler temelinde alındığını öne sürerken, Trump’la yaşadığı çatışmanın temel nedenlerinden birinin de Trump'ın Erdoğan'la olan yakın ilişkisini göstermiş, Trump’ın Erdoğan gibi diktatörlere hayranlık duyduğunu da ileri sürmüştü.





Yunanistan’ın Ekatimerini gazetesine konuşan Bolton, Erdoğan ve Trump hakkında ilginç iddialarda bulundu.





Ahvalnews.com'da yer alan çeviri habere göre Erdoğan'ın Osmanlıcı özlemleri olduğunu düşündüğüne vurgu yapan Bolton, her şeye rağmen Türkiye'den umudunu kaybetmediğini belirterek, “Sanırım 2023 seçimleri özgür ve adil olursa; ki bu şüpheli bir durum, bence yerel ve belediye seçimlerinde gördüğümüz gibi Erdoğan’dan yüz çevirmek mümkün” dedi.





Gazetenin, “Pek çok kişi Erdoğan’ın 2016 darbe girişiminden bu yana değiştiğini düşünüyor” şeklindeki sorusuna ise Bolton, Erdoğan’ın son birkaç yılda sergilediği tavırların nedeninin darbe olmadığını belirterek şunları söyledi:





”Sanırım bu, uzun zamandır nereye gitmek istediğinin bir tezahürü ve bunu pek çok açıdan netleştirdi. Türkiye'nin laik bir devlet olması gerektiği anlamına gelen Kemalist anayasayı destekleyen üst düzey subayları değiştirdi. Batı perspektifinde ordunun anayasadan sorumlu olması alışılmadık bir durumdur ve bu geçmişte sorunlara yol açmıştır, ancak Erdoğan İslamcı bakış açısına sahip generalleri yerleştirmeye çalışıyor. Türk yargısında da aynı şeyi yaptı. Ve bence bu, bir süredir sürekli bir planı olduğunun kanıtı. Ayasofya'yı tekrar camiye çevirmesi de Türkiye'deki birçok insanı rahatsız etti, ancak bu politikaları başarısız darbeye bağlamıyorum; Sanırım bu, Erdoğan'ın uzun zamandır aklında olan şeyin şimdi elle tutulur hale getirilmesinin bir tezahürü.“





Bolton, 2. Körfez Savaşı sırasında Amerikan 4. Piyade Tümeni’nin Türkiye üzerinden Irak’a geçişine de Erdoğan’ın izin vermediğini öne sürüyor: “4. Piyade Tümeni'ni Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a getirmek için izin istediğimiz 2. Basra Körfezi Savaşı'nı hatırlıyorum ve bunu Türk Parlamentosunda esasen engelleyen Erdoğan ve partisiydi. Yani bu benim için büyük bir endişe kaynağı oldu.”