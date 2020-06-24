Samanyolu Haber /Dünya / Bolton'dan bir çarpıcı iddia daha! /24 Haziran 2020 19:10

Bolton'dan bir çarpıcı iddia daha!

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yeni yayımlanan kitabında Trump'ın birçok sırrını ifşa etti. Bunlardan biri de Trump'ın seçim zaferi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım istediği iddiasıydı. Trump iddiaları reddederken Bolton bilgilerin doğruluğu için Kongre'de yeminli ifade verebileceğini belirtti.

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Bolton yeni çkan ‘Olayın Gerçekleştiği Oda’ (The Room Where It Happened) adlı kitabında Trump hakkında inanılmaz iddialarda bulundu.İddiaların en önemli olanı ise Trump’ın seçimi kazanmak için Çin’den yardım istediği iddiası oldu.

ABD’de seçimler öncesinde en çok konuşulan isim olan Bolton, kitaptaki iddiası hakkında Amerikan Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“BUNLAR BENİM ANILARIM”

Bolton, Trump-Şi sohbetinin içeriğini Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, Beyaz Saray avukatı ve adalet bakanlığıyla ele aldığını söyleyerek şöyle dedi:

“Toplantıda bulunan hepimiz yeminli ifade verebiliriz ve ben de bunu yapmaktan mutlu olurum. Bunlar benim anılarım. Ama daha da önemlisi, bence Çin tarafının hatırladığı da bu.”

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ise Kongre oturumunda verdiği yeminli ifadede iddiayı yalanladı.
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