Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın makamını bıçakla bastı

Bolu belediye binasına gelen ve pazarcılık yaptığı belirlenen H.H adlı bir kişi, saat 11.30 sıralarında Başkan Tanju Özcan'ın makam odasının bulunduğu kata çıktı. Burada görev yapan sekreterlere bağırarak Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmek istediğini söyleyen H.H'yi sekreterler sakin olması konusunda uyardı.





KORUMA ETKİSİZ HALE GETİRDİ





Uyarılara rağmen bağırıp Başkan Özcan ile görüşmek istediğini söylemeye devam eden H. H, cebinden bıçak çıkartarak sağa sola sallamaya başladı. Bunun üzerine görevli sekreterler polisi ararken, Başkan Özcan'a PKK söylemleri nedeniyle verilen polis koruma H.H'yi etkisiz hale getirdi. Sarhoş olduğunu tespit edilen saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan saldırı anında Tanju Özcan'ın makam odasında bulunmadığı belirtildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.