Samanyolu Haber /Gündem / Bolu Belediyesinin ayrımcı tarifesine yargı ‘dur’ dedi /02 Ocak 2022 10:51

Bolu Belediyesinin ayrımcı tarifesine yargı ‘dur’ dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın önerdiği ve Belediye Meclisi tarafından onaylanan yabancı uyruklular için ayrımcı fiyat düzenlemesine yönelik kararlar mahkeme tarafından iptal edildi.

SHABER3.COM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma açılmıştı.

Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki ayrımcı teklifi geçtiğimiz aylarda Belediye Meclisi’nde kabul edilmişti. Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli’nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bolu Belediyesinin ayrımcı tarifesine yargı ‘dur’ dedi Sonraki Haber >>

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

2021 yılına damgasını vuran 10 haber

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:21