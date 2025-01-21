Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'da korkunç yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var! /21 Ocak 2025 09:35

Bolu'da korkunç yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

RESTORAN BÖLÜMÜNDE BAŞLADIĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığı ihtimali üzerinde durulduğunu ve kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi.

Otelin üst katlarında devam eden yangına, müdahalenin sürdüğünü belirten Vali Aydın, ekiplerin ölü ve yaralı olma ihtimaline karşın odaları tek tek kontrol ettiğini ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangını ile ilgili şunları kaydetti:

"Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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