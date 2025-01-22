Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'daki faciada can kaybı 79'a yükseldi /22 Ocak 2025 20:08

Bolu'daki faciada can kaybı 79'a yükseldi

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

SHABER3.COM

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası Türkiye'yi yasa boğdu.

Hayatını kaybettiği açıklanan 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

12 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı da otel yangınında yaralananlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
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