Bolu'daki faciada dikkat çeken müfettiş raporu: Kusurları ortaya çıktı

21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye başmüfettişinin ön inceleme raporları Meclis Araştırma Komisyonu’na gönderildi. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili raporlara göre; hem İl Özel İdaresi’nin hem de Bolu Belediyesi’nin olayla ilgili sorumlulukları olduğu anlaşıldı.



EKSİKLİKLER SONRASI BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ



Nefes gazetesinden Murat Gürgen'in haberine göre; otel yönetimi yeterlilik belgesini yenilemek için Aralık 2024’te Bolu Belediyesi’ne başvurdu. İtfaiye ekibinin ciddi eksiklikler fark etmesinin ardından da başvuru geri çekilip yeni bir belge için başvuru gerçekleştirildi.



İŞLEM YAPMAYIP BİLGİ VERMEDİLER



Raporda, eksiklikler tespit edilmesi sonrası işlem yapmayıp yetkili makamları bilgilendirmeyen Bolu Belediyesi yetkililerinin ve işyeri çalışma ruhsatını veren İl Özel İdaresi'nin sorumlu olduğuna karar verildi.