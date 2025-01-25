Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'daki faciada flaş gelişme! Grand Kartal Otel'in sahibinin diğer oteline de soruşturma /25 Ocak 2025 16:25

Bolu'daki faciada flaş gelişme! Grand Kartal Otel'in sahibinin diğer oteline de soruşturma

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in tutuklanan sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort adlı oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Büyük facia sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında otelin sahibi Halit Ergül de yer aldı. Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden adliyeye alındı.
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