Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'daki otel yangını faciasında 2 gözaltı daha /24 Ocak 2025 18:17

Bolu'daki otel yangını faciasında 2 gözaltı daha

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

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Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Gözaltına alınan 9 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.  

12 katlı otelde yangın sırasında otelde 238 kayıtlı misafir kalıyordu. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti ancak müdahalede gecikmeler yaşandı. 78 kişi yangında hayatını kaybetti.

Yangın soruşturmasını 6 savcı ve 4 başmüfettiş yürütüyor. Soruşturma kapsamında toplam 11 kişi gözaltına alındı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltında. İşletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürü de gözaltına alınanlar arasında. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 kişilik bilirkişi heyetinin detaylı inceleme yaptığını açıkladı.
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