Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'dan sonra Sivas... Yıldız Dağı'ndaki otelde patlama! /21 Ocak 2025 13:10

Bolu'dan sonra Sivas... Yıldız Dağı'ndaki otelde patlama!

Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu olayda, Sivas Valiliği'nden de açıklama geldi. Son dakika... Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde patlama! Antrenörler ve sporcular yaralandı...

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Sivas’ta kayak tesisinde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralındı. Ağır yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. 

1'İ AĞIR 4 YARALI
İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. 

Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. 

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN FLAŞ AÇIKLAMA
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Yıldızhan Otel'in alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır.Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlamanın nedeni ile ilgili ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır."
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