Bomba gibi 'havuz' itirafları!

SAMANYOLUHABER- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın 2017 yılında Trabzonspor Divan Kurulu toplantısı esnasında sarf ettiği sözler "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) halkın vergilerini kendisine yakın şahıs ve kurumlara nasıl peşkeş çektiğinin itirafı" diye nitelendi.





Albayrak Trabzonspor yöneticilerini eleştirirken, aynı zamanda "rüşvet havuzu" sisteminin nasıl yandaşlar için kullanıldığını da anlatmış.





Fenerbahçeli taraftar grubu 12 Numara söz konusu videoyu şu sözlerle paylaştı: “Bakan Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, Trabzonspor ile Turkuvaz Medyanın arasındaki bağı çok iyi anlatmış.”





BERAT ALBAYRAK'IN BABASI: BU STADYUMU SİZE KİM YAPTI?





Divan Kurulu’nda konuşan Sadık Albayrak'ın şu sözleri oğlu Berat Albayrak'ın Trabzonspor'a nasıl kaynak aktardığını gözler önüne serdi: “Soruyorum şimdi yönetimdekilere, bu stadı size kim yaptırdı? Bu reklamı size kim aldı? Hiç kimse size kredi vermezken milli bankalardan (Ziraat Bankası, Vakıfkbank ve Halkbank) yeni kredi aldınız. Bu paraları nereye harcadınız?”

“TURKUVAZ MEDYA GRUBU OLMASA, SİZİ BOĞARLAR”

Albayrak hükümetin rüşvet paraları ile kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah ve ATV'de (Turkuvaz Medya) haber ve programlara müdahale ettiğini de söyledi.

Albayrak şöyle devam etti: “Basın yoluyla söyleyeyim size. Eğer -o bakanın (Berat Albayrak) bakan olarak devlet görevi var- basın önünde açık söylüyorum. Turkuvaz Medya grubu olmasa sizi boğarlar. Niye? Adam program yapıyor Trabzonspor'u doğruyor. Hemen telefon açıyorum 'Burada 3 Fenerbahçeli var' diyorum, hemen Trabzonsporlu devreye giriyor. Anlatabildim mi?”

“BU PONTUS ZİHNİYETİ OLDUĞU MÜDDETÇE…”

Sadık Albayrak konuşmasının devamında, “Trabzon'da bu Pontus zihniyeti oldukça seni sürüm sürüm süründürürler. 80’lerdeki yıllarda olduğu gibi birlik beraber olun. Elimizden gelen desteği vermek boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.

Albayrak’ın iki yıl önceki “Pontus” açıklaması akıllara, AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'na “Pontus” imasını hatırlattı.



Trabzonspor’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine Bakanı Berat Albayrak arasında bir çekişmenin yaşandığı iddia ediliyor.





Trabzonspor taraftarının desteklediği teknik direktör Ünal Karaman’ın görevine son verilmesinin arkasında Berat Albayrak’ın olduğu belirtiliyor.





SOYLU İLE YAKIN İLİŞKİSİ BULUNUYOR





Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun deplasmanda Konyaspor'u mağlup ettiği maçın akabinde "Bu futbol bize yakışmıyor.” sözlerinden sonra Ünal Karaman ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. İki hafta önce Karaman'ın görevine son verilmişti.





Karaman’ın görevden alınmasında Albayrakların sahibi olduğu Turkuvaz Medya’nın etkili olduğu kaydediliyor.





ALİ KOÇ İSİM VERMEDEN SÖYLEMİŞTİ







Trabzonspor ve Albayraklar'ın yakın ilişkisini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da isim vermeden dile getirmişti.





“Sırtını devlete dayamış, stadını devlete yapmış olabilir. Orası bizi ilgilendirmez.” diyen Koç, loca alan işadamlarını işaret ederek isim vermeden Berat Albayrak'ı ima etmişti.





Koç, “Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın akabinde kendi takımlarının hocalarının istifasına dair çıkış yapıyor. Tüm bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe'ye bağladılar. Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet falan konuşmasın.” ifadelerini kullanmıştı.