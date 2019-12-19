Bomba gibi itiraflar...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Balıkesir Belediye Başkanı olarak seçilen Yücel Yılmaz, AKP'nin kamuda liyakati kale alınmadığını itiraf etti.





Yılmaz, “Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için ya imam-hatipli olacaksın ya da Trabzonlu.” dedi.





2'nci Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, şunları söyledi: "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum."





Yılmaz'ın itirafı "AKP devleti kendi yandaşları için çiftliğe çevirdi" iddiasını birinci ağızdan tescillemiş oldu.