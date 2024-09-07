Bomba ihbarı yapılan Hindistan uçağı Erzurum'a indi

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı yaşandı... Uçağın Erzurum Havalimanı'na zorunlu inişinin ardından havalimanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.



AFAD ekipleri, uçaktan tahliye edilen yolcuları güvenli şekilde üzerlerinde arama yapıp araçlarla havalimanı içine taşındı. Burada ekiplerce yolculara ikramlar yapıldı.



Ekiplerle uçakta, 2 bomba imha uzmanı ve 1 bomba arama köpeği desteğinde arama başlatıldı.



Havalimanında 100 emniyet personeli, 54 personel ile 14 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 kurtarma ve 2 KBRN aracıyla 28 personel, 6 aracıyla 24 itfaiye personeli, 1 olay yeri inceleme ve 1 tercüman görev yapıyor.



HAVA SAHASI UÇUŞA KAPATILDI



Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçakta 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.



Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.



Valisi Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.



Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.



Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada ise Hindistan Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağının, Mumbai-Frankfurt seferini yaparken alınan bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak durumunda kaldığını hatırlattı.



Havalimanına iniş yaptıktan sonra uçağın içerisinde bulunan 234 yolcu ile 13 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini anlatan Çiftçi, yolcuların aramalar yapıldıktan sonra alındıkları havalimanı binasında istirahat ettirildiğini belirtti.



Vali Çiftçi, yolcuların tahliyesi sonrası uçakta 2 bomba imha uzmanı ve 2 bomba arama köpeği desteğinde arama yapıldığını anlatarak, yolcularda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını, notu bırakan kişiyle ilgili de herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını anlattı.



Çiftçi, Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da uçaktaki yolcu ve mürettebatın yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek güvenli alana yerleştirildiğini hatırlattı.



Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanlarının uçaktaki arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:



-Uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlanmış olup bagaj kısmındaki arama-tarama çalışmalarına geçilmiştir. Uluslararası uçuş kuralları gereği Air Vistara uçağının pilotları günlük uçuş sürelerini tamamlamış durumdadırlar.



-Bu yüzden arama/tarama çalışmaları tamamlandıktan sonra uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacaktır.



-Ayrıca güvenli alana nakledilen yolculara maymun çiçeği virüsü testinin yapıldığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



-Bu geceki beklentimiz, bomba ihbarının asıllı olup-olmadığı tespit edildikten sonra havaalanımızın uçuş yasağının kaldırılması ve uçak trafiğinin yeniden başlaması şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



BAKAN'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



-Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde 'uçakta bomba olduğu' yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır.



-234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir, 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir.



-Havaalanında AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE ve DHMİ ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığını bildiren Yerlikaya, "Erzurum Havaalanımıza saat 21.00’a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir." bilgisini paylaştı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Hindistan'dan Almanya'ya giden ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan yolcu uçağına ilişkin paylaşım yaptı.



Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15.38'de acil durum çağrısında bulunduğunu bildiren Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:



-Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak, güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16.38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir.



-237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup uçaktaki arama çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.



-Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak (havacılara bildirilerek) trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.