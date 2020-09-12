Samanyolu Haber /Gündem / 'Bombaları bağlarım kendime, Fransız uçak gemisine çarpar batırırım' /12 Eylül 2020 11:17

'Bombaları bağlarım kendime, Fransız uçak gemisine çarpar batırırım'

Bir televizyon kanalında görüşlerine başvurulan emekli Tuğgeneral Ramiz İlker, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine De Gaulle Uçak Gemisi’ni göndermesine tepki gösterdi ve ilginç açıklamalarda bulundu.

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Ulusal Kanal’da katıldığı Haber16 programında Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili açıklamalarda bulunan emekli Tuğgeneral Ramiz İlker, Fransa’nın en büyük uçak gemisi olan ‘De Gaulle’ü doğu Akdeniz’e göndermesini eleştirdi. İlker, daha da ileri giderek “kamikaze gibi uçakla gemiye dalıp onu batıracağını” savundu.

Kronos'ta yer alan habere göre Ramiz İlker’in programda sarf ettiği ve sosyal medyada “kamikaze Ramiz” yorumlarına neden olan sözleri şöyle: “Fransa’ya da pabuç bırakmayacağız. Gel bakayım diyecek. De Gaulle uçak gemisi getiriyor. Ya uçak gemisin denizin dibine indirirsin ya. Bizim canavar gibi denizaltılarımız var, fırkateynlerimiz var ya. Oraya beni uçağa bindirsinler, şimdi giderim ona kamikaze gibi vururum. Bombaları bağlar, kendimi de çakarım, uçağı da çakarım kamikaze gibi ya. Evelallah ya, ne demek. Yani böyle davranacağız ya.”
 
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