Borç batağındaki AKP'li belediye satmaya doyamadı; Cami, imam hatip, okul...

AKP’li İstanbul Çekmeköy Belediyesi, üzerinde okul, cami ve aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu birçok arazisini hazineye vergi borçları karşılığında sattı.







ARAZİLER İTİRAZLARA RAĞMEN DEVREDİLDİ

Birgün gazetesindeki habere göre; AKP’li Çekmeköy Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP ve MHP grubunun oy çoğunluğuyla kabul edilen teklifle belediye mülkiyetindeki araziler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak’a devredildi. Devredilen 8 araziden 2’sinin üzerinde cami, 3’ünde aile sağlığı merkezi, 2’sinde ilkokul ve 1’inde de imam hatip lisesi yer alıyor.





İKİ CAMİ, 3 SAĞLIK MERKEZİ, 2 OKUL SATILDI

Belediyenin iki boş arazi almak için sattığı 8 taşınmazı şu şekilde:





– Alemdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

– Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu

– 3’nolu Aile Sağlığı Merkezi

– 7’nolu Aile Sağlığı Merkezi

– Aile Sağlığı Merkezi

– Taşdelen Çeray Camii

– Alemdağ Merkez Camii

– Üzerinde yapı yok ama imar planlarına ilkokul alanı olarak işaretli





ARAZİLER 38 MİLYONLUK VERGİ BORCU İÇİN VERİLDİ

Belediye 7 bin 175 bin metrekare yüzölçümlü iki taşınmazını da Milli Emlak’a 38 milyon 5 bin TL’lik vergi borcu karşılığında devretti. Bu iki araziden birinin üzerinde Nesrin Uçaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer alırken diğerinin üzerinde ise aile sağlığı merkezi yer alıyor.





TİCARET VE KONUT ALANI ALINDI

Belediye üzerinde cami, okul ve aile sağlığı merkezilerinin yer aldığı ve 53 milyon 96 bin TL değerindeki toplam 11 bin 435 bin metrekarelik arazileri Milli Emlak’a devretmesinin karşılığında ise mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan iki araziyi aldı. Bu iki arazinin toplam büyüklüğü ise 7 bin 175 bin metrekare olarak açıklandı. Bu iki arazinin boş olduğu, birinin imar planlarına ticaret alanı diğerinin ise konut alanı olarak işlendiği ifade edildi.