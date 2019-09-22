Borç batağındaki belediyeden büyük israf

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'nın Meram ilçesinde AKP'den belediye başkanı olan Mustafa Kavuş koltuğu partilisi Fatma Toru'dan 57 milyon borçla devraldı. Kavuş, belediyenin borçlarına rağmen ilçeye bağlı 69 mahalle muhtarına ücretsiz dizüstü bilgisayar dağıttı. Kavuş, yeni bilgisayarlarla hizmet verimliliğine teknolojik katkı sunduklarını belirtti.







“ARTIK DAHA VERİMLİ ÇALIŞACAĞIZ”





Sözcü gazetesinden Müslim Evci’nin haberine göre, muhtarlar adına söz alan Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, kendilerine Meram Belediyesi tarafından verilen bilgisayarlar sayesinde daha verimli çalışabileceklerini belirterek, “Başkanımız, ne zaman kapısını çalsak bize açtı. Her zaman yanımızda durdu. Bu bilgisayarlar da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Bunun için Başkanımız Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





31 MART'TA KOLTUĞU AKPLİ BAŞKANDAN DEVRALMIŞTI





31 Mart yerel seçimlerinde partisinden tekrar aday gösterilmeyerek koltuğunu Mustafa Kavuş’a devreden AKP’li eski Meram Belediye Başkanı Fatma Toru belediyenin borcunu 57 milyon olarak açıklamıştı.