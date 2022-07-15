Samanyolu Haber /Gündem / Borç takibine girenlerin sayısı arttı /15 Temmuz 2022 19:57

Borç takibine girenlerin sayısı arttı

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 2022 yılı ocak-mayıs döneminde arttı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 2022 yılı ocak-mayıs döneminde arttı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikâl etmiş kişi sayısı 2022 yılı ocak-mayıs döneminde 403 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikâl etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 513 bin kişi oldu.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, 2022 Mayıs ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 55 artış ile 30,5 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,3 puan artış ile yüzde 2,6 oldu.
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