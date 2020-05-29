Borca karşılık cami satıyor

Ekonomik krizin de etkisiyle borç batağına giren AKP'li belediyeler, borçlarına karşılık camileri bile satışa çıkardı. Sancaktepe, Üsküdar ve Güngören daha önce cami satışına çıkmış belediyeler arasındaydı.







AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da belediye satan AKP'liler arasına eklendi. Sözcü'nün haberine göre Kemer Mahallesi'nde Güneştepe Camii'nin de bulunduğu arazi Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna mahsuben yaklaşık 33 milyon 341 bin 8 lira bedel üzerinden Maliye Hazinesi'ne devredilecek.





Göksu, önceki gün olağanüstü toplanan ilçe belediye meclisinden bir taşınmazın satışı için yetki istedi.





Gündem maddeleri arasında gayrimenkulün satışı hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi yer alıyordu. Ancak, gayrimenkulle ilgili olarak toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine bilgi verilmedi.





Esenler Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, “Biz toplantı salonuna girene kadar gayrimenkulün satışı hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Normalde bu gayrimenkul satışı yapılırken komisyon raporu hazırlanır ve meclis üyelerine iki gün önceden rapor verilirdi. Pandemi sürecini fırsat bilip oldu bittiye getirdiler. Toplantıdan sonra yaptığım araştırmayla satılan yerin ibadet alanını gördüm” dedi.





32 yıllık Güneştepe Camii, Esenler Kemer Mahallesi'ndeki 3 bin 922 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor.