Samanyolu Haber /Gündem / Borçlar ödenmedi, AKPli başkanın TOGG makam aracına haciz konuldu /05 Aralık 2024 14:54

Borçlar ödenmedi, AKPli başkanın TOGG makam aracına haciz konuldu

AKP'li belediyeye önceki dönemden kalan borçları yüzünden haciz işlemi yapıldı. Belediye Başkanı'nın makam aracı olduğu iddia edilen TOGG marka araca da haciz uygulandı.

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Şanlıurfa Akçakale'de önceki belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya döneminden kalan alacakları tahsil edemeyen bir firma belediyeye haciz işlemi başlattı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACINA HACİZ İDDİASI
GazeteDuvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, Akçakale Belediye Başkanı AKP'li Abdulhakim Ayhan’ın makam aracı olduğu belirtilen TOGG'a da haciz konulduğu iddia edildi.

İcra işleminin ardından, araç belediyenin garajına çekildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ayhan, aracın belediyeye tahsis edilmiş bir Zabıta Müdürlüğü aracı olduğunu söyledi.

Başkan Ayhan, aracın makam aracı olmadığını söyleyerek haciz işlemleriyle ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti. Ayhan “Haciz işlemi söz konusu değildir. Bahsi geçen borçlar, geçmiş dönemlerden kalan borçlardır ve icra başlatan firmanın fatura düzenleme şekli hakkında incelemelerimiz devam etmektedir. Ayrıca, bu tür asılsız iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

TOGG FİYATI NE KADAR?
TOOG marka araçlarda 310 kilometre menzil ve 160 kilowatt motor gücüne sahip olan başlangıç paketi fiyatı 1 milyon 432 bin 600 lira.
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