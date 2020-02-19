Samanyolu Haber /Gündem / "Borçlarımı ödeyemiyorum" notu! /19 Şubat 2020 12:52

"Borçlarımı ödeyemiyorum" notu!

Ekonomik kriz ve işsizlik yüzünden intihar vak'aları artıyor. Antalya Manavgat'ta ikamet eden Halit Yılmaz, "Banka borçlarını ödeyemiyorum." notu bıraktıktan sonra intihar etti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikamet eden Halit Yılmaz, 26 bin 450 lira borcu sebebiyle intihar etti. 

Yılmaz intiharından önce bıraktığı mektupta "Kimseye kızgın değilim. Herkes hakkını helal etsin." dedi.

Turizm sektöründe çalışan Yılmaz, 48 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.

Yılmaz intiharından önce bıraktığı notta şunları yazdı: "Banka borçları yüzünden ve para sıkıntısından, Denizbanka 26 bin, fibabanka 450 TL borcum var ödeyemiyorum. Kimseye kızgın değilim. Herkes hakkını helal etsin.

SON.

Halit Yılmaz"

Son iki günde 10'dan fazla kişi iş bulamadığı ya da borçlarını ödeyemediği için intihar etti.
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