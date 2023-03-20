Samanyolu Haber /Gündem / Borçlarını ödeyemeyen Demirören zorda: Şimdi de AVM'yi kaptırdı /20 Mart 2023 14:32

Borçlarını ödeyemeyen Demirören zorda: Şimdi de AVM'yi kaptırdı

Demirören Grubu'na ait Demirören AVM, ödenmemiş banka borçları sebebiyle Denizbank’a devredildi.

SHABER3.COM

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Emirates NBD iştirakı Denizbank A.Ş., Demirören Holding’in borçları karşılığı 19 bin metrekarelik alanı olan Taksim’deki Demirören AVM’yi devraldığını açıkladı.

Demirören’in medya, gayrimenkul, enerji ve bahis sektörlerinde şirketleri bulunuyor. Grup 2018 yılında yaklaşık 1 milyar dolara Hürriyet gazetesi ve CNN Türk TV’nin de aralarında olduğu medya varlıklarını satın almıştı.

KREDİLERİNİ GERİ ÖDEMEKTE ZORLANDI
Ancak holding, medyada tirajlarda düşüş ve liranın değer kaybı nedeniyle kredilerini geri ödemekte zorluk yaşadı.

Demirören 2021’de yarısından fazlası Ziraat Bankası ile olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredinin yeniden yapılandırması için görüşmelere başlamıştı.

Ziraat ve gayrimenkul iştiraki de Demirören’e ait arsa ve binayı devralmıştı.

 

 



Demirören Demirören Holding AVM Ziraat Bankası Denizbank
İlgili Haberler
Kredilerini ödemeyen Demirören, medyadan çekiliyor: Tosyalı ‘havuz’a girecek iddiası!
Kredilerini ödemeyen Demirören, medyadan çekiliyor: Tosyalı ‘havuz’a girecek iddiası!
Demirören'in kanalında Milli Piyango'yu eleştiren Hakan Ural'dan ışık hızıyla 'U dönüşü'
Demirören'in kanalında Milli Piyango'yu eleştiren Hakan Ural'dan ışık hızıyla 'U dönüşü'
Demirören Grubu kredi borcu karşılığında Bağcılar’daki mülkleri Ziraat'e devretti
Demirören Grubu kredi borcu karşılığında Bağcılar’daki mülkleri Ziraat'e devretti

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borçlarını ödeyemeyen Demirören zorda: Şimdi de AVM'yi... Sonraki Haber >>

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:44