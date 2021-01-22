Borçlu belediyelerin gelirlerine tırpan

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarıyla İller Bankası'na olan borçları için aftan yararlanıp borç yapılandırmasına giren tüm büyükşehir belediyeleriyle il ve ilçe belediyelerinin bütçe gelirlerinden aldıkları payda yüzde 50 oranında tenkisat yapılacak.







Cumhurbaşkanlığı kararıyla borçlu belediyelerin genel bütçe paylarından yapılacak kesinti oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı. Geçmişten kalan borçları olan belediyelerin bütçe paylarından yapılan yüzde 25'lik kesintiye de ilave yüzde 25 kesinti eklendi.





Düzenleme sebebiyle çok sayıda belediyenin bütçeden daha az pay alacağı, bu yüzden ciddi kaynak darboğazına girecekleri için hizmetlerinde aksamalar olacağı ifade ediliyor.





YÜZDE 50 İLE YETİNECEKLER





Daha önce ilgili kamu kurumlarına vergi, SGK primi, elektrik, doğalgaz, iç ve dış kredi gibi borçlarını zamanında ödeyemeyen ya da bu borçları için yapılandırma yasalarından yararlanan belediyelerin genel bütçeden aldıkları vergi payı en fazla yüzde 40 kesilebiliyordu.





Belediyeler bu kesintiden arta kalan yüzde 60'lık vergi payını Maliye'den alıp hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı.





BELEDİYELERİN VERGİ PAYI YÜZDE 50'YE İNDİ





Yeni düzenlemeyle buna ek olarak yüzde 10'luk bir kesinti daha yapılması hükme bağlandı. Böyle belediyelerin Maliye'den alabilecekleri vergi payının üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 50'ye düşmüş oldu.





Aynı şekilde 2010'dan kalan borçları sebebiyle gelirlerinde yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için de yüzde 25 ek kesinti getirildi. Bu belediyelerin vergi gelir payı da yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşmüş oldu.





Belediyelerin Hazine'ye 10,6 milyar lira kredi borcu var. Bunun yarısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görünürken, Adana, Muğla, Ankara, Bursa ve Antalya da en borçlu belediyeler arasında.



