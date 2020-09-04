Borcunu ödemeyenin elektriğinin kesilmesi işlemi tekrar başlıyor

Mart ayından itibaren koronavirüsün etkisiyle eve kapanmak durumunda kalan vatandaşın elektrik faturası yüzde 15 civarında daha yüksek geldi.







Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre İstanbul Avrupa yakasında 4.4 milyonu aşkın aboneye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, bu dönemde en çok “Benim faturam arttı” şeklinde şikâyetler aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:





‘Elektriği kesilmediği sürece faturalar ödenmiyor’





“Pandemi nedeniyle borcunu ödemeyenlerin elektriklerini kesmedik. Bu dönemde faturasını ödemeyenler arttı. Bu borcu şirket olarak göğüslemeye çalıştık. Ama eylül ekim aylarından itibaren normale geçeriz. Elektriği kesilmediği sürece faturalar ödenmiyor. 5 ay boyunca borçtan dolayı elektrikleri kesmedik. Ama artık normale dönülecek, bu aydan itibaren kesintiler başlayacak.”

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi 2020 Raporu’nun yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıklayan Bakal, ocak-haziran döneminde taşınma hareketliliğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.7 azalışla 208 bin 667’ye düştüğünü ifade etti.





İkinci el gayrimenkule geçişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.7 azalarak 151 bin 82’ye indiğini anlatan Bakal, yeni gayrimenkule taşınma hareketliliğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4 düşüş görüldü ve ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısının 57 bin 585’e gerilediğini söyledi.



