Samanyolu Haber /Gündem / Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı /26 Ocak 2021 16:09

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Malatya’da Ziraat Bankası’ndan aldığı kredileri ödeyemeyen çiftçi, banka önünde kendini yakmaya çalıştı. Traktörüyle getirdiği tütünleri bankaya fırlatan çiftçinin kendini yakmaya çalışmasını çevredekiler engelledi.

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

 Bir tütün üreticisi, Malatya’daki Ziraat Bankası önünde borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı. O anların görüntüsün paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sert sözlerle tepki gösterdi.

KENDİSİNİ YAKMASINI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ
CHP’li Veli Ağbaba, bir tütün üreticisinin borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerdeki çiftçi, önce üzerine benzin döktü, sonra traktörüyle getirdiği tütünleri bankaya doğru savurdu. Kendini yakmaya çalışan yurttaşı, çevredekiler engelledi.

1 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KAYIP
Konuya tepki gösteren Ağbaba, “Görevi üreticiyi desteklemek olan Ziraat Bankası’nın hali; bir yanda Virgin Adaları’nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi, Serdar Ortaç’ın borç ertelenmesi, yandaşlara verilen bitmek bilmeyen destekler diğer yanda, borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi” dedi.


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Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

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