Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Bir tütün üreticisi, Malatya’daki Ziraat Bankası önünde borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı. O anların görüntüsün paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sert sözlerle tepki gösterdi.





KENDİSİNİ YAKMASINI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

CHP’li Veli Ağbaba, bir tütün üreticisinin borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerdeki çiftçi, önce üzerine benzin döktü, sonra traktörüyle getirdiği tütünleri bankaya doğru savurdu. Kendini yakmaya çalışan yurttaşı, çevredekiler engelledi.





1 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KAYIP

Konuya tepki gösteren Ağbaba, “Görevi üreticiyi desteklemek olan Ziraat Bankası’nın hali; bir yanda Virgin Adaları’nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi, Serdar Ortaç’ın borç ertelenmesi, yandaşlara verilen bitmek bilmeyen destekler diğer yanda, borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi” dedi.







