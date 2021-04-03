Samanyolu Haber /Gündem / Borcunu ödeyemeyen çiftçiye AKP'den faiz şoku /03 Nisan 2021 20:11

Borcunu ödeyemeyen çiftçiye AKP'den faiz şoku

AKP milletvekilleri, borcunu ödeyemeyen milyonlarca çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borcunu artıracak bir kanun teklifi hazırladı. TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle takibe düşen borçların yapılandırmasında yeni faizler getiriliyor.

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 ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi kredilerine yapılandırma geliyor. Krediyi ödeyemediği için haciz ve icra ile karşı karşıya kalan çiftçilere yapılandırma adı altında yeni faizler yükleniyor.

BORÇLU ÇİFTÇİ İFLASA SÜRÜKLENECEK

AKP’nin hazırladığı torba yasayla kredi borcunun faizi yüzde 11’den yüzde 18’e yükseltiliyor. Yapılandırmaya kadar faiz yüzde 5’den yüzde 12’ye çıkarılıyor. Yapılandırma faizi ise yüzde 18 olarak uygulanırken, çiftçilere borcunun yüzde 30’unu peşin olarak ödemeleri talep ediliyor.

TARLA VE TRAKTÖRÜNÜ SATMAK ZORUNDA KALACAK

AKP’li milletvekillerinin 2 Nisan 2021’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundukları torba yasa teklifiyle Mart sonuna kadar ertelenen haciz işlemleri yeniden başlayacak. Kanun teklifi aynen kabul edilirse yüksek faiz oranları sebebiyle borcunu ödeyemeyen çiftçilerin tarla ve traktörünü satmak zorunda kalacağı belirtiliyor.
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