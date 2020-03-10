Borcunu ödeyemez hâle düştü

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni hükümetin tahvil ödemesinde temerrüde düşmesinin akabinde borçların yeniden yapılandırılması için müzakereye hazır olduklarını söyledi.





Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın cumartesi günü 4,6 milyar dolarlık eurobondun 1,2 milyar dolarlık ilk kısmının ödemesinin askıya alındığını açıklamıştı.





BAKAN VEZNİ: ÖDEMEYİ ASKIYA ALMAMIZ İYİ NİYET GÖSTERGESİ





"Askıya alma" ibaresinin Lübnan hükümetinin iyi niyetini gösterdiğine işaret eden Vezni, "Lübnan borçların yeniden yapılandırılması için alacaklılarla müzakere yapmaya hazır. Aslında önceki hükümetin (Saad el-Hariri) geçen kasım ayında müzakereye başlaması gerekirdi." dedi.





Vezni, Lübnan Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 29 milyar dolar olduğunu ve iç ve dış yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için bankalara 7 milyar dolar tahsis edildiğini ifade etti.





Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni alacaklı bankalara borç indirimi ve vade ötelemesi imasında bulundu.







Lübnan'ın 2020'de toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond ödemesi gerekiyor. Borcun 1,2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona ermiş, ancak alacaklı bankalara ödeme yapılmamıştı.





Lübnan'ın, 1 milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 milyon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond ödemesi bulunuyor.





İÇ SAVAŞTAN BU YANA EN AĞIR KRİZ





Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.





Maliye Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.