Boris Fırtınası güneye doğru ilerliyor İtalya teyakkuzda

Euronews'te yer alan habere göre Orta Avrupa'yı kasıp kavuran Boris Fırtınası güneye yönelirken, İtalya aşırı hava koşullarına hazırlanıyor.



Yerel medya, İtalya'nın da özellikle Emilia-Romagna, Marche ve Lazio bölgelerinde yüksek alarm durumuna geçtiğini bildiriyor.



Slovakya, Macaristan ve Hırvatistan'da ise, su seviyeleri yükseldiği için sel riskine karşı alarm durumuna geçildi.



Polonya, Çekya, Avusturya ve Romanya'da fırtınanın yol açtığı şiddetli sel nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti.



Çekya-Polonya sınırı boyunca uzanan bölgeler fırtınadan ağır bir şekilde etkilendi ve birçok bölge sakini tahliye edildi.



Çekya Başbakanı Petr Fiala 13.500 kişinin tahliye edildiğini ve 600'den fazla kişinin kurtarıldığını söyledi. Ülkedeki sel tehdidi kademeli olarak azalmakta olup, sel bölgesi sayısı 200'den 130'un biraz üzerine düştü. Güney Bohemya'nın ise hala sel riski altında olduğu belirtildi.



Tuna Nehri kıyısındaki köyler de nehrin su seviyesinin artmaya devam etmesi nedeniyle sel riski altında kalmaya devam ediyor.



Bazıları için bu kabus şimdiden gerçeğe dönüşmüş durumda. Avusturya'daki Pielach Vadisi ve Kamp Vadisi'nde köylerin tamamı sular altında kaldı ve çok sayıda kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.



Macaristan da Tuna Nehri'nin ülkenin başkentindeki kıyılarını aşmasından korkuyor. Budapeşte Belediye Başkanı, kentin son on yılda gördüğü en kötü sel felaketiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.



Polonya'da da sellerle mücadele devam ediyor. Yerel halk ve acil müdahale ekipleri bazı bölgelerde nehirlerin güvenliğini sağlama, bazı bölgelerde ise tahliye edilen insanlara su ve yiyecek götürme çalışmalarına katıldı.