'Boris' fırtınası Orta Avrupa'yı sular altında bıraktı

Demiryollarında da ağaçların raylara devrilmesi ve nehirlerin taşması nedeniyle önemli aksaklıklar yaşanıyor. Yaklaşık 40 seferin tamamen iptal edildiği, Studenka İstasyonu'nda Prag ve Ostrava arasındaki ana hattın sular altında kaldığı belirtildi. Polonya ve Slovakya yönündeki seferlerin de çoğu bu nedenle iptal oldu. Yetkililer, vatandaşlara hem tren hem de araç seyahatinden mümkün olduğunca feragat etme çağrısı yaptı. Bölgede yağışların Pazartesiye kadar sürmesi bekleniyor.





Almanya da teyakkuzda



Olumsuz hava şartları Almanya'yı da alarma geçirdi. Dresden'de Elbe Nehri kıyısında geçen hafta kısmen çöken Carola Köprüsü'nde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının ardından yaklaşan sel için hazırlıkların devam ettiği kaydedildi. Bir bölümü çöken 100 metrelik köprünün kalanının da çökme tehlikesi bulunduğu belirtilmişti.



Elbe Nehri'nin güncel su seviyesi, eyalet sel merkezi tarafından yapılan tahminlere göre sabah saatlerinde 4 metreyi aştı. Normal seviyenin yaklaşık 2 metre üzerinde olan bu seviyeyle birlikte alarm seviyesi 1'e ulaşıldığı belirtildi. Gelişmeleri takip ettiklerini belirten İtfaiye sözcüsü Michael Klahre şu an için başka bir önlem planlanmadığını kaydetti.



Almanya'nın Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde de su seviyelerinin yükseldiği belirtildi. Yetkililer ülkede Çarşamba ve Perşembe günlerinde rekor su seviyesine ulaşılmasını bekliyor.



Şimdiye dek Avusturya, Çekya, Slovakya, Polonya ve Romanya'da hasara ve sel felaketlerine yol açan "Boris" Cumartesi günü Romanya'nın doğusundaki Galati bölgesinde dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yoğun yağışlara teslim olan Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinin de afet bölgesi ilan edildiği kaydedilmişti.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerinde etkili olan "Boris" fırtınası, Romanya'dan sonra Polonya'da da can aldı.Ülkenin güneybatısında şiddetli fırtına ve sel nedeniyle bir kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Başbakan Donald Tusk, "Klodzko bölgesinde ilk boğulma vakasının doğrulandığını" kaydederek, bin 600 kişinin de bölgeden tahliye edildiğini aktardı. Vatandaşlara yetkililerin tahliye çağrılarını ciddiye almaları ve zamanında güvenli bir bölgeye gitmeleri yönündeki çağrısını yineleyen Polonya Başbakanı "durumun pek çok bölgede ciddi olduğunu" ifade etti.Polonya'nın komşusu Çekya'da da yetkililer Pazar günü dört kişinin kaybolduğunu açıkladı. Yağışlarla yumuşayan toprağın çok sayıda ağacın yüksek gerilim hatları üzerine devrilmesine neden olduğu ülkede 250 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi. CTK haber ajansının aktardığına göre ülkenin doğusunda Polonya sınırında yer alan Moravya-Silezya sel felaketinden en ağır etkilenen bölge oldu. Sadece bu bölgede 100 bini aşkın hanenin elektriğe ulaşımının kesildiği bildiriliyor.