Samanyolu Haber /Gündem / Boris Johnson 10 Numara'ya veda etti /06 Eylül 2022 10:53

Boris Johnson 10 Numara'ya veda etti

Koltuğunu Liz Truss'a devreden İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson 10 Numara'da veda konuşması yaptı.

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Ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Johnson, "Ekonomi için zor bir zamandan geçiyoruz. Ancak, Birleşik Krallık bunun üstesinden gelmeyi başaracak" diyerek makamına veda etti.

Boris Johnson, Birleşik Krallık'ın resmi başbakanlık konutu olan 10 Numara'da bir veda konuşması yaptı.

58 yaşındaki siyasetçi, "Ekonomi için zor bir zaman. Ülkemizdeki her aile için zor bir dönem. Bunu yenebiliriz ve yeneceğiz de. Ardından daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Johnson'ın veda konuşmasında eşi Carrie Johnson ve bazı Muhafazakar Parti üyeleri de yer aldı.

Diğer taraftan, 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim belli oldu.
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