Boris Johnson için ilginç iddia

Birleşik Krallık gazetelerinden Telegraph, başbakan Boris Johnson’ın NATO genel sekreterliğine aday olabileceğini iddia etti.





Haberde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gelecek yıl eylülde görevi bırakmasının beklendiği ve yerine geçecek adaylar arasında Johnson'ın da olabileceği öne sürüldü.





Muhafazakar Parti'den parlamenter Richard Drax, "Üstün başarıyla sahip herhangi bir Britanyalı, bu rol için uygun seçim olur. Boris Johnson gerçekten bunu yapmak istiyorsa, tabii ki buna destek veririm" diye konuştu.





Avrupa Birliği karşıtı ve Brexit yanlısı tutumuyla tanınan Avrupa Araştırma Grubu'nun (ERG) direktörü Francois, Johnson'ın Ukrayna'nın desteğini de alabileceğini belirterek, "Eğer NATO genel sekreterliği için adaylığını koyarsa, sanırım Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den referans alabilir" dedi.





Ukraynalı bağımsız parlamenter Oleksiy Gonçarenko da adaylığını koyması durumunda Johnson'a destek vereceğini söyleyen kişiler arasında yer alıyor.





Ukrayna Yüksek Şurası üyesi Gonçarenko, Johnson için "NATO'nun ve Batı'nın karşı karşıya kaldığı zorlukları bildiğinden, görevi Jens Stoltenberg'den almak için en uygun kişi olur" ifadelerini kullandı.





Ayrıca Savunma Bakanlığı'ndan kimliğini paylaşmayan bir yetkili, Telegraph'a açıklamasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Johnson'ın muhtemel adaylığını veto edebileceğini savundu.





Kimliğini açıklamayan yetkili, NATO genel sekreterlerinin oybirliğiyle seçildiğini hatırlatarak, Johnson’ın adaylığı durumunda “ABD’nin destek vermesi ve Fransa’nın da evet demesi lazım” diye konuştu.





2014'ten bu yana NATO genel sekreteri olan Stoltenberg'in görev süresinin eylülde dolması ve pozisyon için seçim düzenlenmesi planlanıyordu.





Bununla birlikte 24 Şubat’ta patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Stoltenberg’in görev süresi Mart ayında alınan bir kararla 30 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.





Johnson, 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesinin, BK'nin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini seçmesinin ardından Johnson, 6 Eylül'de resmi istifasını sunacak.